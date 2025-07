Furto in gioielleria a Firenze: arrestati due cittadini georgiani

Un furto ben orchestrato si è consumato lo scorso 25 gennaio 2025 in una gioielleria di via della Vigna Nuova, a Firenze. Due uomini di origine georgiana, rispettivamente di 26 e 49 anni, sono accusati di aver sottratto, in due distinti momenti dello stesso pomeriggio, gioielli per un valore complessivo di circa 10.000 euro. I ladri avrebbero approfittato di un momento di distrazione della commessa per mettere a segno il colpo. È stata proprio la dipendente, accortasi solo successivamente dell’ammanco, a lanciare l’allarme chiamando il numero unico di emergenza 112.

Le indagini, condotte tempestivamente dalla Squadra Mobile di Firenze, hanno permesso di identificare con certezza i presunti responsabili del furto. Nei giorni scorsi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Il 26enne è stato rintracciato a Santa Croce sull’Arno e successivamente trasferito presso la locale casa circondariale. Il 49enne, invece, è stato intercettato ad Empoli e condotto nel carcere fiorentino di Sollicciano.