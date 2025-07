Il comune di Pisa premia gli atleti della Pugilistica Bartolomei

Dopo il Primo Trofeo del Litorale "Piero del Papa" svoltosi a Tirrenia lo scorso 5 luglio, venerdì 18 luglio, gli atleti della pugilistica Bartolomei di Pisa sono stati accolti a Palazzo Gambacorti per essere ricevuti e premiati dall’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa.

Sono stati premiati gli atleti che si sono classificati durante il trofeo di Tirrenia e, in particolare, il vincitore del Trofeo del Litorale, Tommaso Bacin, oro nei 65 kg Elite. Insieme a lui Anton Dutchak, oro nei 55 kg Under 19, Valerio Corradini oro nei 60 kg Elite, Massimo Cimoroni oro kg. 80 Elite da 0-3 match, Paolo Littera oro kg 80 Elite da 10 a 20 match, Giulio Lenzi argento kg 60 Elite da 0-3 match, Diego Ceccarelli argento kg 70 Elite da 0-3 match. Ad accompagnare gli atleti Marcello Bartolomei, responsabile della Pugilistica “Carlo Bartolomei”.

“È un grande orgoglio ospitare e premiare gli atleti della pugilistica Bartolomei che è un’associazione importante a Pisa – ha dichiarato Frida Scarpa -, riuscita quest’anno ad organizzare un evento inedito e per Tirrenia. L’associazione lavora ogni giorno sul territorio, con progetti per la prevenzione del bullismo nelle scuole, lanciando messaggi di inclusione che tramite lo sport si diffondono in maniera più semplice e immediata. Come sempre come Comune supportiamo eventi come questo, che riescono a portare lo sport vicino ai cittadini”.

Fonte: Comune di Pisa

