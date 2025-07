In piazza Farinata degli Uberti arriva la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni

Torna l'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto", diretta per l'occasione da Roberto Gianola, nell'appuntamento conclusivo dell'Opera in piazza 2025 organizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Preceduta da altri due brani di Pietro Mascagni, l'Intermezzo dall'Atto terzo de L'amico Fritz e l'Intermezzo dall'Atto terzo di Guglielmo Ratcliff, toccherà a Cavalleria rusticana chiudere le manifestazioni estive del Centro Busoni.

Divenuto uno dei capisaldi del Verismo, il melodramma tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga, fu ideato da Mascagni per il concorso indetto dalla casa editrice musicale Sonzogno. L'intento era quello di individuare nuovi talenti fra i compositori che fossero in grado di assicurare un glorioso futuro al genere operistico dopo i successi di Giuseppe Verdi.

Cavalleria rusticana sbaragliò le altre due finaliste: la rottura con gli schemi del melodramma romantico, la trama fortemente emozionante, la travolgente narrazione orchestrale furono i punti di forza che dal suo debutto, avvenuto nel 1890, la collocano ancora oggi fra le opere più rappresentate al mondo.

IL CAST

L'edizione empolese, allestita sul sagrato della Collegiata di Sant'Andrea dalla Lake Como Academy con la regia di Elena D'Angelo, segna il ritorno dell'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto", diretta per l'occasione da Roberto Gianola. Alla Pia Società Corale Santa Cecilia, diretta da Simone Faraoni, il compito di interpretare i cori dell'opera.

Santuzza, giovane innamorata di Turiddu, sarà interpretata da Alessandra Meozzi, Ariel Bicchierai impersonerà l'affascinante Lola. Il tenore Alessandro Fantoni sarà Turiddu, Theodoros Zagopoulos vestirà i panni del geloso Alfio, mentre Lucia, la madre di Turiddu, sarà interpretata da Sofia Olivieri.

BIGLIETTI

Si va verso il tutto esaurito per l'ultimo appuntamento con la lirica in piazza targata Centro Busoni. I biglietti sono in vendita presso la Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19) e Libreria NessunDove (Piazza Farinata degli Uberti, 18).

Gli abbonati alla stagione concertistica 2025 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni possono rivolgersi direttamente al Centro Busoni per la prenotazione e l'acquisto dei biglietti.

COSTO DEI BIGLIETTI

1° settore: intero € 40 / ridotto* € 36

2° settore: intero € 35 / ridotto* € 31

3° settore: intero € 30 / ridotto* € 25

Under 18: € 10

*Riduzione riservata ai Soci Unicoop Firenze

Per richieste e informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Piazza della Vittoria 16

tel.: 0571711122 / 3737899915, email: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

