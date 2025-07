Italia Viva Empolese Valdelsa: bilancio, prospettive e sfide per la Toscana

In seguito all’assemblea nazionale di Italia Viva svoltasi a Genova il 05/07/2025, Italia Viva Empolese Valdelsa, lunedì 14 Luglio si è riunita ad Empoli, anche per un confronto sulla prossima scadenza elettorale di ottobre per l’elezione del Presidente della Regione Toscana e del nuovo Consiglio.

Il gruppo ha espresso soddisfazione per l’attività svolta dalla Giunta, in particolare, con l’apporto della Vicepresidente Stefania Saccardi, che è anche Assessore all’Agroalimentare, alla Caccia e alla Pesca.

Ribadendo anche che molti problemi sono ancora in cerca di soluzione; Come riguardo alla sanità con le liste d’attesa e gli accessi al pronto soccorso, oltre alla sempre più difficile gestione del rapporto fra chi opera nella sanità e chi ne deve usufruire; Come riguardo alla Fi-PI-LI che è la viabilità più importante della Regione che a circa 40 anni dalla sua inaugurazione, dei i primi lotti, ha bisogno di essere rinnovata totalmente; Come riguardo alla grande trasformazione della nostra società in uno stato multietnico, ove si ha bisogno di un progetto di multiculturalismo e di gestire questa trasformazione e non di subirla.

La nostra collocazione rimane all’interno del centro sinistra qualificandoci nel valore del riformismo, auspicando, che le forze che lo compongono, possano offrire ai cittadini toscani, una soluzione qualitativamente correlata all’esigenza di rapportarsi alle future sfide, in maniera dinamicamente e realisticamente efficace.

I Coordinatori Italia Viva Empolese Valdelsa

