Larissa Iapichino medaglia d'argento alla Diamond League

Sfida all’ultimo salto nel lungo femminile al meeting della Diamond League di Londra, dove Larissa Iapichino ha accarezzato la vittoria fino all’ultimo istante. L’azzurra ha preso il comando al terzo turno con un buon 6,82, migliorandosi al quarto con un eccellente 6,89, misura che sembrava poter bastare per il successo.

Ma al quinto tentativo è arrivata la risposta della campionessa olimpica di Tokyo 2020, la tedesca Malaika Mihambo, che ha messo tutti in riga con un salto da 6,93, ribaltando il verdetto.

Larissa non si è arresa e ha dato tutto nell’ultimo tentativo, atterrando a 6,92: un solo, beffardo centimetro le ha negato quella che sarebbe stata la sesta vittoria in Diamond League. Prestazione comunque di altissimo livello per l’azzurra, protagonista di una gara combattuta punto a punto con una delle regine della specialità.