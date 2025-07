Migliaia di file pedopornografici: arrestato 56enne a Lucca

Una scoperta scioccante ha portato all'arresto di un uomo di 56 anni, residente nella provincia di Lucca, trovato in possesso di migliaia di file di natura pedopornografica raffiguranti minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni. L’uomo è accusato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

L’indagine è scaturita da un’azione congiunta tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze e il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), dopo che decine di segnalazioni sono giunte tramite i canali della cooperazione internazionale di polizia. Le segnalazioni riguardavano una serie di upload di materiale illecito su diverse piattaforme social, effettuati da più profili, poi tutti ricondotti allo stesso soggetto.

Su disposizione della procura fiorentina è stato emesso un decreto di perquisizione, eseguito dagli investigatori della polizia postale. Durante il controllo informatico sui dispositivi dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto un archivio agghiacciante di contenuti illegali, che ha portato al suo arresto in flagranza di reato.

Sono stati sequestrati numerosi dispositivi, tra cui hard disk, computer e smartphone, ora al vaglio degli inquirenti per ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono, anche per verificare l’eventuale coinvolgimento dell’indagato in reti di diffusione internazionale di materiale pedopornografico.