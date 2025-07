Monte Corchia, alpinista precipita durante scalata: interviene l'elisoccorso

Nel pomeriggio di oggi, sulle Alpi Apuane, un alpinista è precipitato mentre era in cordata con alcuni compagni sulla via Erik, nella zona del Monte Corchia, nel territorio lucchese. L’uomo ha battuto violentemente la testa contro la roccia, riportando un grave trauma cranico.

L’incidente è avvenuto durante le ultime fasi della scalata. Sono stati i suoi compagni a lanciare l’allarme, attivando immediatamente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) e l’elicottero Pegaso.

Nonostante la fitta nebbia che avvolgeva la parete, l’elicottero è riuscito a sbarcare in quota i soccorritori, che si sono calati lungo la parete rocciosa per raggiungere il ferito. Dopo aver stabilizzato l’alpinista, lo hanno trasportato su una sporgenza pianeggiante più sicura per il recupero con verricello.

L’uomo è stato infine trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello, a Pisa. Le operazioni di soccorso, rese particolarmente complesse dalle condizioni meteo e dalla morfologia del luogo, si sono concluse solo dopo diverse ore di intervento tecnico in parete.