Partecipazione e trasparenza nel piano operativo comunale. Soddisfazione per il gruppo Montespertoli di tutti

Piano Operativo Comunale, partecipazione in Commissione Consiliare: grazie alla nostra mozione i cittadini e i tecnici hanno potuto esporre direttamente le loro osservazioni agli organi politici.

Esprimiamo profonda soddisfazione per la grande partecipazione riscontrata nella Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, in cui sono state discusse le osservazioni al Piano Operativo. A seguito del nostro atto, è stato possibile estendere la partecipazione diretta ai cittadini e ai tecnici che hanno esposto le loro osservazioni,– sia in presenza che da remoto – per illustrare le proprie istanze ai consiglieri comunali.

Una scelta che ha rappresentato un passo concreto verso una maggiore trasparenza, inclusione e ascolto nei processi decisionali che riguardano il territorio.

Riteniamo che il coinvolgimento attivo della cittadinanza sia un elemento fondamentale per una buona amministrazione. Dare spazio a chi vive e lavora quotidianamente a Montespertoli, a chi ha competenze tecniche e a chi ha a cuore la qualità della vita nel nostro Comune, significa costruire politiche più giuste, più efficaci e più condivise.

La forte affluenza e l’interesse dimostrato dai partecipanti confermano che esiste una reale esigenza di partecipazione e confronto. Continueremo a lavorare in questa direzione, convinti che solo attraverso il dialogo tra istituzioni e cittadinanza si possa costruire una Montespertoli davvero di tutti.

Montespertoli di Tutti Luciana Morelli – Simone Abati – Camilla Martelli – Andrea Migliorini – Roberto DaniPiano