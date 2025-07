Raddoppio ferroviario: Mantellassi chiede il punto di sosta a Ponte a Elsa

Sono passati 20 giorni dall'interruzione ferroviaria del tratto Empoli-Granaiolo per i lavori legati al raddoppio. Se da una parte, con gli studenti a casa, è stato scelto il periodo di meno afflusso, dall'altra sono sorti disagi legati ai bus sostitutivi, alle soste alla stazione di Granaiolo e a svariate interruzioni.

A tal proposito interviene il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi:

"I disagi per i pendolari del tratto Empoli-Granaiolo sono importanti. Abbiamo avuto una interlocuzione con RFI per farli presenti e per chiedere che venga attivato un punto di sosta dei bus alla stazione di Ponte a Elsa. La risposta è stata negativa per non aggravare i tempi di percorrenza. Stiamo scrivendo anche a Regione Toscana per far presente il disagio e chiedere l’attivazione di questa fermata. In ogni caso, grazie alla linea urbana 1, la frazione è collegata alla stazione di Empoli con un passaggio di bus regolari. In ogni caso continueremo a chiedere questa soluzione e a manifestare questo disagio".

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli