Riaperto il ponte di La Brocchi: sicurezza e innovazione a Borgo San Lorenzo

Dopo quasi due anni di lavori, sabato 19 luglio è stato riaperto al traffico il ponte in località La Brocchi, a Borgo San Lorenzo, sulla Sr302. La cerimonia si è svolta alla presenza della Consigliera delegata alla Viabilità della Città Metropolitana, Sara Di Maio, e del Sindaco Leonardo Romagnoli.

Il ponte, fondamentale per pendolari e automobilisti locali, era stato chiuso a seguito di gravi criticità strutturali rilevate durante le ispezioni: il vecchio manufatto in cemento armato, lungo 36 metri e articolato su 4 campate, presentava evidenti segni di degrado e le barriere laterali non garantivano più la sicurezza.

Il nuovo ponte, realizzato grazie a un finanziamento regionale di 2,1 milioni di euro, è stato completamente ricostruito: ora conta due campate per una lunghezza totale di 44 metri, una pila centrale alta 6,5 metri e una larghezza di 10,6 metri. La struttura sfrutta una tecnologia avanzata con travi in acciaio corten e calcestruzzo, soletta collaborante di 28 cm e appoggi antisismici che garantiscono stabilità e sicurezza anche in caso di terremoti.

I lavori, iniziati a settembre 2023, hanno richiesto quasi due anni e qualche mese in più del previsto a causa di condizioni meteorologiche avverse e imprevisti in cantiere. Il 16 luglio, il ponte è stato sottoposto a severi collaudi statici con quattro camion da oltre 40 tonnellate ciascuno, superati brillantemente con deformazioni inferiori alle stime iniziali.

Per il momento, il traffico è consentito a tutte le categorie di veicoli tranne i mezzi pesanti, in attesa dell’installazione dei giunti e della segnaletica definitiva prevista nelle prossime settimane. Il semaforo provvisorio, causa di lunghe attese negli ultimi due anni, sarà finalmente rimosso, restituendo così fluidità alla viabilità locale e maggiore tranquillità ai cittadini di Borgo San Lorenzo.

