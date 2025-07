Strage di via D’Amelio: al Giardino Falcone e Borsellino di Pisa la cerimonia in ricordo

A 33 anni dalla strage di Via D’Amelio, il Comune di Pisa in collaborazione con l’Edicola della Legalità, ha voluto rendere omaggio alla memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta con una cerimonia commemorativa presso il giardino intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Erano presenti le autorità militari e civili cittadine, tra cui l’assessore alla legalità del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, il prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, il presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori e la presidente dell’associazione Nicola Ciardelli Onlus che gestisce l’Edicola della Legalità, Federica Ciardelli.

“Domani ricorrono 33 anni dalla strage di Via D’Amelio - ha dichiarato l’assessore alla legalità del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - un evento che ha segnato in modo indelebile la storia del nostro Paese. Il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, tra cui la giovanissima Emanuela Loi la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio. Un sacrificio che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Abbiamo scelto di commemorare questo giorno in un luogo simbolico: il giardino dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due figure che rappresentano la forza della giustizia e l’impegno incrollabile contro ogni forma di criminalità mafiosa. Ricordare Paolo Borsellino non significa solo rendere omaggio alla sua memoria, ma anche riaffermare con forza i valori della legalità e della giustizia, partendo proprio dal sacrificio di tutte le donne e uomini che hanno lottato fino alla fine contro la criminalità mafiosa. È un dovere morale e civico che abbiamo verso le nuove generazioni, affinché crescano in una società più giusta, fondata sul rispetto delle regole e sul rifiuto dell’illegalità. La cultura della legalità deve essere una priorità quotidiana, un obiettivo condiviso da tutti, cittadini, istituzioni, scuola, mondo associativo, per costruire un futuro migliore e più consapevole”.

Fonte: Comune di Pisa

Notizie correlate