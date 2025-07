Taddeucci show: ai mondiali di Singapore conquista anche l'argento nella 3 km sprint

Ginevra Taddeucci si conferma protagonista ai Mondiali di nuoto a Singapore, centrando il terzo podio consecutivo con una straordinaria medaglia d’argento nella nuova 3 km sprint knock out. L’atleta toscana di Lastra a Signa ha chiuso la gara in 6’19’’9, battuta soltanto dalla giapponese Ichika Kajimoto che conquista l’oro, ma precedendo la campionessa mondiale della 5 e 10 km, l’australiana Moesha Johnson, in ex aequo con l’ungherese Bettina Fabian.

“Neanche io avrei immaginato di valere il podio. Ero rassegnata al quinto posto”, ha confessato Taddeucci al termine della gara. Un risultato che sorprende e regala un’altra gioia alla spedizione azzurra.

In campo maschile, Gregorio Paltrinieri si è invece fermato ai piedi del podio, quarto in una gara dominata dal tedesco Florian Wellbrock, autore di una storica tripletta d’oro in questa edizione dei Mondiali.

A fine gara, Taddeucci ha scherzato sulla “sfida interna” con Paltrinieri: “Sono andata da Gregorio per dirgli che sono in vantaggio 3-2”. Quindi la dedica: “La medaglia è per tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno: al mio ragazzo Matteo Furlan che a 36 anni ancora mi aiuta in allenamento; ad allenatore e staff, società e federazione, alla famiglia”.

Ancora una volta, la squadra azzurra dimostra compattezza e talento nel nuoto di fondo mondiale, con Taddeucci brillante protagonista di un’estate da incorniciare.

