Tragedia in spiaggia a Lido di Camaiore: uomo di 77 anni muore dopo un malore in mare

Un tragico episodio si è verificato questa mattina sulla spiaggia di Lido di Camaiore, in Versilia, nei pressi dello stabilimento balneare Gioia. Un uomo di 77 anni è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano è stato prontamente soccorso dai bagnini presenti sulla spiaggia, che lo hanno riportato a riva e hanno subito allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo già in arresto cardiaco. Nonostante l’utilizzo del defibrillatore e i tentativi di rianimazione prolungati, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche la guardia costiera e i carabinieri per gli accertamenti di rito. L’episodio ha scosso profondamente i numerosi bagnanti che, in quel momento, si trovavano sulla spiaggia e hanno assistito impotenti alla scena.

La comunità di Lido di Camaiore si stringe attorno ai familiari dell’uomo, colpiti da una perdita così improvvisa e dolorosa.

