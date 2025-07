Tragico incidente sulla SR439: perde la vita motociclista di 19 anni

Un grave incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno su un tratto particolarmente tortuoso della SR439, nel comune di Pomarance, a nord di Montecerboli. Un motociclista di 19 anni, alla guida di una Honda, ha perso il controllo del mezzo in una delle numerose curve della zona, finendo a terra.

I primi a prestare soccorso sono stati altri motociclisti presenti sul posto, che hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare (ACR). Poco dopo sono arrivati i sanitari della Misericordia di Pomarance, seguiti dall’equipaggio della medicalizzata di Castelnuovo e dall’elisoccorso Pegaso 2.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La comunità locale è sconvolta per la tragica perdita di una vita così giovane.

