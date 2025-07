Valdelsa Classic Motor Club il racconta Progetto Young & Senior

Prosegue l’impegno di Valdelsa Classic Motor Club, la storica scuderia senese, nel Campionato Italiano Velocità Autostoriche in Circuito con un progetto tutto innovativo e orientato a far entrare i giovani piloti nel mondo delle “storiche”.

“Senza perdere di vista le evoluzioni naturali della scuderia con l’inserimento anche delle “moderne” - afferma il presidente Massimo Pucci - la scuderia è impegnata in un progetto dedicato ai giovani e alle storiche, in particolare del 1° Raggruppamento”.

Dopo una prova lo scorso anno sul tracciato Umbro di Magione in occasione della “2 Ore”, il primo vero esperimento sarà testato questo weekend sul tracciato romano di Vallelunga.

“Impresa non facile riuscire a far salire su una storica “asta e bilancieri” e freni a tamburo i ragazzi – prosegue Pucci – ma tuttavia le nostre origini e la nostra passione ci spingono a sviluppare questo progetto mirato a riportare in pista le Auto Storiche del 1° gruppo guidate dai giovani.”

Alla Mini Endurance di un’ora prenderanno parte Massimo Pucci insieme al giovane Giuseppe Di Fazio a bordo della Marcos GTP2 - 1300 mentre l’altro equipaggio facente parte del progetto e composto da Angelo De Angelis insieme a Daniele Di Fazio su Davrian MK7 – 997, all’ ultimo momento non hanno potuto partecipare per problemi al motore, con l’augurio di rivederli in un prossimo appuntamento di campionato.

“Abbiamo ottime sensazioni in merito al progetto – conclude Pucci - e ci auguriamo di non essere i soli a lavorare per questo ambizioso traguardo.”

A conclude lo schieramento Valdelsa Classic Motor Club sul tracciato capitolino anche i fratelli Marco e Giovanni Bassi con la Peugeot 1.9, Daniele e Marco Tibal su Alfa Romeo GTV 2.5 e Francesco Ramacciotti insieme Daniele Cappellari con la Mini Cooper S.

Fonte: Valdelsa Classic Motor Club