Veicoli abbandonati: prosegue la lotta dei forestali

I carabinieri forestali di Riparbella intensificano la loro attività di controllo e prevenzione per contrastare il fenomeno dei veicoli abbandonati e non rottamati, una delle piaghe ambientali che affligge il territorio.

Nei giorni scorsi, una donna è stata sanzionata per non aver consegnato a un centro di demolizione un mezzo a lei intestato, ritrovato proprio nel comune di Montescudaio.

L’episodio sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza della comunità.

La sanzione amministrativa prevista per questa infrazione ammonta a 1.666,67 euro, con la possibilità di pagamento in forma ridotta. L’azione dei Carabinieri Forestali si conferma fondamentale per la salvaguardia del territorio e il rispetto delle normative ambientali.