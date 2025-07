Addio ad Anna Maria Guiducci: è stata direttrice della Pinacoteca di Siena

E' morta Anna Maria Guiducci, per molti anni direttrice della Pinacoteca nazionale di Siena.

"A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale - ha affermato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio - desidero esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Maria Guiducci, figura di rilievo nel panorama culturale, artistico e sociale della nostra città. Direttore, per molti anni, della Pinacoteca Nazionale di Siena e poi presidente dell’Auser territoriale di Siena, Anna Maria Guiducci è stata una donna poliedrica e instancabile, anima di numerosi progetti che hanno segnato la vita cittadina e impegnata su più fronti nella valorizzazione del nostro patrimonio artistico. L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia, agli amici e a tutte le realtà culturali e associative con cui Anna Maria ha collaborato, condividendo il dolore per la perdita di una donna che ha lasciato un’impronta indelebile".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa