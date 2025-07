Antiquariato, artigianato e collezionismo a Pesca a Pescia Antiqua

Domenica 27 luglio 2025 tornano, in piazza Mazzini, le bancarelle di Pescia Antiqua per quella che si annuncia come una edizione puramente estiva della manifestazione, per la quale è stato richiesto un grande lavoro da parte degli organizzatori per selezionare le domande di partecipazione affinchè rispondessero ai criteri dettati dall'Amministrazione Comunale, facendo in modo che vi sia interesse e curiosità da parte dei visitatori che, come al solito, invaderanno la città fin dal mattino, provenendo anche da fuori regione.

L'appuntamento mensile pesciatino con l'antiquariato della quarta domenica, è un appuntamento irrinunciabile da parte degli appassionati, sempre alla ricerca del pezzo unico e introvabile per arricchire la propria collezione oppure di una idea originale per un regalo particolare.

Mobili e soprammobili, quadri, stampe, riviste e libri, orologi, attrezzi dell'agricoltura, numismatica e filatelia, oggettistica di ogni tipo e pregio, dischi originali in vinile, cd e musicassette e tanto collezionismo verranno esposti sulle bancarelle collocate nella centralissima piazza Mazzini dando vita, complessivamente, ad una manifestazione tra le più ricche e partecipate a livello della Toscana ed oltre e che, nei mesi estivi, compete con le iniziative simili dei luoghi di villeggiatura.

Sarà possibile passeggiare tra tante cose antiche che richiamano alla memoria momenti di vita vissuta, rivedere oggetti del nostro passato e che hanno fatto parte del quotidiano di tutti noi, come sarà piacevole soffermarsi a gustare una bibita o un gelato in uno dei tanti esercizi pubblici aperti lungo la manifestazione con il servizio ai tavoli esterni.

Per l'occasione sarà potenziata anche l'offerta dei ristoranti con menù particolari e piatti tipici della gastronomia pesciatina.

Parcheggi pubblici gratuiti in tutta la città, compreso gli stalli che, di solito, sono a pagamento.

PESCIA ANTIQUA è prodotta dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l'Assessorato alle attività produttive del Comune di Pescia.

Info: 0572 191354

Fonte: Ufficio Stampa