Canottieri San Miniato, otto medaglie a Varese

Nel lago di Varese alla Schiranna nei giorni 11-13 luglio si è tenuta la più importante manifestazione remiera dell'anno riservata alle categorie giovanili dai 9 anni ai 13 anni. La partecipazione è stata altissima oltre 1300 gli iscritti fra maschi e femmine nelle varie specialità.

La Canottieri San Miniato ha partecipato con una squadra di 8 elementi 5 maschi e 3 femmine. Subito dopo l'apertura di venerdì il circolo sanminiatese si fa notare subito con le prime medaglie e le altre conquistate nei giorni di sabato e domenica.

I risultati

Bronzo nel doppio Quaglierini Elliot e Pucci Giovanni

Bronzo nel singolo con Campigli Cosimo

Bronzo nel doppio misto con Nacci Laura

Argento nel quattro di coppia misto per Nacci Laura

Argento nel 4 di coppia misto con Quaglierini Elliot e Pucci Giovanni

Oro nel singolo con Nacci Laura

Oro nel otto regionale Toscana Villa Norma

Bronzo nel 4 di coppia regionale con Nacci Laura e Meucci Emma

altri risultati ma fuori da podio con Posarelli Biagio 4° e Casalini Marco 6°

Giovanni Pucci ed Elliot Quaglierini

I commenti

"Importanti risultati per il club samminiatese" dice il presidente Enzo Ademollo, "ho visto questi ragazzi battersi con determinazione e voglia di far bene, la squadra preparata dall'allenatrice Kristina Mugnai ha dimostrato di essere all'altezza dei club più blasonati a livello nazionale."

"Questo risultato è ancor più importante se pensiamo che i ragazzi insieme ai soci sono stati impegnati por quasi un mese a rimuovere fango e a pulire gli attrezzi, barche ed altri strumenti allagati a seguito della apertura della cassa di espansione dovuta alla piena del 14 marzo. Praticamente hanno perso un mese di allenamenti, a questo proposito devo denunciare lo stallo da parte dell'amministrazione che ancora non è intervenuta per mettere in sicurezza almeno le imbarcazioni e la palestra, oltre alla definizione dell'impianto di canottaggio mai finito ma che adesso e di competenza regionale."

Per sensibilizzare le istituzioni di riferimento è nato anche un comitato cittadino che a settembre organizzerà una assemblea aperta alla cittadinanza e dove saranno invitati gli organi preposti alla definizione di questo impianto che aspetta da oltre trent'anni.

