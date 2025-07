Caso di Dengue a Pisa: scatta la disinfestazione

Allarme Dengue nella zona di via delle Lenze, alle porte della tenuta di San Rossore. A comunicarlo è stato il Comune di Pisa, dopo aver ricevuto dalla Asl Toscana nord ovest la segnalazione ufficiale di un caso confermato di infezione da virus Dengue. La persona colpita avrebbe soggiornato proprio nell’area interessata nei giorni scorsi.

Il sindaco, informato della situazione, ha disposto l’immediata disinfestazione della zona come misura precauzionale, al fine di ridurre la densità di zanzare tigre, principali vettori del virus. Gli interventi, fa sapere il Comune, sono già in corso e riguarderanno un raggio di 200 metri dal civico segnalato.

Le operazioni prevedono trattamenti adulticidi e larvicidi sia su suolo pubblico che privato, ma non si limitano ai soli spazi esterni: sono infatti in programma anche ispezioni porta a porta per individuare ed eliminare eventuali focolai larvali in cortili, terrazze, giardini e altri ambienti a rischio.

Alle famiglie residenti viene richiesto di collaborare attivamente, permettendo l’accesso agli operatori incaricati e seguendo le indicazioni sanitarie per prevenire ulteriori infestazioni.

Durante i trattamenti, il Comune invita i cittadini a restare in casa con porte e finestre chiuse, disattivare i sistemi di ricambio d’aria, mettere in sicurezza gli animali domestici e proteggere ortaggi e frutta da possibili contaminazioni. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla frutta e verdura esposta: se raccolta dopo la disinfestazione, è consigliato attendere almeno 15 giorni prima del consumo e lavare accuratamente ogni prodotto.

Stesso discorso per giochi, arredi da esterno e superfici venute a contatto con gli insetticidi, che dovranno essere puliti a fondo.

Notizie correlate