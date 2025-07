Forza Italia di Empoli, Ghezzi racconta la sua prima Festa Azzurra

"Ho aspettato, di proposito, un paio di giorni prima di scrivere della prima “Festa Azzurra” di Forza Italia Empoli che si è svolta giovedì scorso".

Così Claudia Ghezzi, il segretario comunale di Forza Italia di Empoli.

"Dal 22 febbraio di quest’anno sono Segretario Comunale di Forza Italia. Ho accettato l’incarico, lusingata della proposta, senza avere ben chiaro, onestamente, cosa significasse essere Segretario Comunale di un partito e cosa ci si aspettasse da me. A distanza di questi pochi mesi mi sono accorta, grazie anche a Nicola Nascosti a cui va tutta la mia stima e riconoscenza, che non dovevo fare altro che proseguire con ciò che avevo fatto in campagna elettorale: stare tra i miei concittadini, ascoltare le loro richieste, comprenderne le esigenze, i disagi ma anche le soddisfazioni e le visioni e trovare insieme soluzioni e progetti per rendere Empoli una città migliore in cui vivere, far crescere i nostri figli, investire e fare impresa".

"L’altra sera, l’onorevole Deborah Bergamini intervenuta alla nostra Festa Azzurra ha definito Simone Campinoti, Sabrina Ramello, Simone Testai e la sottoscritta 'guerrieri della libertà' per esserci candidati alle prossime elezioni Regionali proprio nell’Empolese-Valdelsa dove da 80 anni governa ininterrottamente la sinistra. Mi rispecchio appieno in questa definizione perché sono una 'guerriera', passionale, impulsiva, tenace e una estrema sostenitrice della libertà. Giovedì scorso, al fresco di quel bel giardino, c’era aria di libertà, di convivialità, di ottimismo, di amicizia, di condivisione di progetti, ambizioni e visioni di una Toscana migliore, più efficiente e al servizio dei toscani".

"Grazie al lavoro fatto da Samuele Spini che mi ha preceduta e al rinnovato entusiasmo di Simone Campinoti, oggi noi di Forza Italia Empoli non siamo solo un partito, siamo un gruppo eterogeneo di amici che, ciascuno con le proprie esperienze personali e professionali, con entusiasmo portano nel cuore gli ideali di libertà, meritocrazia e “giustizia” per dare un governo migliore a questa nostra regione Toscana che tutto il mondo ci invidia".

"Chi era presente l’altra sera lo ha percepito, è stato pervaso dal nostro entusiasmo, dalla nostra voglia di “fare tanto con poco”, dal nostro piacere di condividere progetti e conquistare obiettivi. Abbiamo parlato di sanità, di Multiutility ma soprattutto abbiamo capito meglio chi siamo e cosa vogliamo: dare un governo migliore alla Toscana!".

