Frontale tra moto e auto: muore un poliziotto di 59 anni a Calenzano

Un pomeriggio di luglio si è trasformato in tragedia lungo la strada provinciale per Barberino, nel comune di Calenzano, dove un agente della Questura di Firenze di 59 anni ha perso la vita e una collega di 56 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente frontale tra una moto e un’automobile.

I due, conviventi e in servizio presso l’ufficio immigrazione, stavano percorrendo in salita un tratto di strada in curva quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati con una Fiat Panda che stava effettuando un sorpasso in discesa. Alla guida dell’auto un uomo risultato positivo all’alcol test con un tasso di 0,87 g/l, a cui è stata immediatamente contestata la guida in stato di ebbrezza.

Il centauro è morto sul colpo, mentre la donna, con una frattura al femore e altre gravi lesioni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. La salma dell’uomo è stata trasferita a medicina legale per l’autopsia disposta dalla magistratura.

Il conducente dell’auto è stato accompagnato all’ospedale di Prato per ulteriori esami tossicologici, ai quali ha acconsentito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.

