Guida in stato di ebbrezza, raffica di denunce nel Pisano: 10 persone nei guai

Nonostante il caldo torrido di metà luglio, i carabinieri del Comando Provinciale di Pisa non hanno abbassato la guardia. Al contrario, hanno intensificato i controlli sulle strade, in particolare lungo il litorale, con l’obiettivo di contrastare il crescente fenomeno della guida in stato di ebbrezza. E i risultati non si sono fatti attendere: ben dieci persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria in meno di una settimana.

La sera del 13 luglio, gli uomini della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno fermato un 44enne alla guida con un tasso alcolemico di 1,43 g/l, quasi tre volte il limite legale. Nello stesso periodo, nel volterrano, i carabinieri della Stazione di Guardistallo sono intervenuti su un incidente stradale: l’automobilista che ha causato lo scontro, poi ricoverato all’ospedale di Cecina insieme all’altro conducente, è risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,3 g/l.

Due giorni dopo, il 16 luglio, a Pisa un 40enne è stato trovato alla guida con 0,91 g/l, mentre a Vecchiano, un 56enne è risultato positivo con un tasso impressionante di 1,68 g/l.

Ma il record negativo spetta a un automobilista controllato a Calcinaia, che nella notte ha tamponato due auto. L’etilometro ha restituito un valore choc: 2,45 g/l, quasi cinque volte il limite consentito. L’uomo, residente a Pontedera, è stato immediatamente denunciato.

In tutti i casi, le patenti sono state ritirate sul posto e i veicoli affidati a persone di fiducia o rimossi tramite carro attrezzi, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Durante i controlli non sono mancati episodi di recidiva e violazione di provvedimenti giudiziari. A Pisa, un 30enne è stato sorpreso nel centro storico nonostante fosse colpito da un divieto di ritorno e da un Daspo urbano ancora in vigore. L’uomo è stato fermato due volte nel giro di poche ore e denunciato. Stessa sorte per un 19enne e un 33enne, entrambi già destinatari del divieto di ritorno, ma trovati in città.

Infine, sul fronte del contrasto al porto abusivo di armi, i militari della Radiomobile hanno denunciato un giovane trovato in possesso di un coltello a serramanico da 13 cm durante un controllo stradale.

L’estate pisana è ancora lunga, ma il messaggio dei carabinieri è chiaro: zero tolleranza verso chi mette a rischio l’incolumità pubblica. Obiettivo: una stagione sicura, all’insegna del divertimento responsabile.

Notizie correlate