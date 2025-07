Ladri fanno saltare bancomat dell'ufficio postale di Ponte a Poppi

Hanno agito nella notte, tra il silenzio e il buio delle prime ore del mattino, ma qualcosa è andato storto. Intorno alle 4.30, un commando di ladri ha tentato un colpo spettacolare al bancomat dell’ufficio postale di Ponte a Poppi, nel cuore del Casentino, lungo la strada regionale 70 della Consuma. L’assalto è stato violento: un congegno esplosivo ha fatto saltare in aria lo sportello automatico, danneggiando gravemente l’intera struttura.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, al momento sulle tracce dei responsabili, il gruppo – composto presumibilmente da tre o quattro persone – è arrivato a bordo di un’auto di grossa cilindrata, di colore scuro. In pochi minuti hanno piazzato l’ordigno e fatto brillare il bancomat, ma l’azione è stata interrotta dall’arrivo di alcune pattuglie dell’Arma, che hanno messo in fuga i malviventi prima che riuscissero a impossessarsi del denaro.

Se il bottino è sfumato, i danni sono evidenti: l’ufficio postale, situato in una zona commerciale del paese, ha riportato lesioni strutturali gravi e al momento è stato dichiarato inagibile. I tecnici sono al lavoro per una stima precisa, ma la violenza dell’esplosione ha reso inservibili sia gli spazi interni sia parte della facciata.

Le indagini sono tuttora in corso. I militari dell’Arma stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Le modalità del colpo lasciano pensare a un’azione organizzata e pianificata nei dettagli, tipica delle bande specializzate in assalti a sportelli automatici.

Il paese si è svegliato sotto shock, con l’amara consapevolezza che, sebbene il furto sia stato sventato, l’ufficio postale – punto di riferimento per la comunità locale – resterà chiuso ancora per diverso tempo.

Notizie correlate