Rotoballe in fiamme a Sesto Fiorentino, interviene l'elicottero

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti dalle ore 14.40 nel comune di Sesto Fiorentino in via Perfetti Ricasoli, per un incendio di rotoballe presenti su due fronti di fuoco in un campo.

Le operazioni di spegnimento ostacolate dalla presenza di vento che alimenta l’incendio e la sua propagazione e di difficile raggiungimento con i mezzi terrestri. Il rogo ha interessato anche alcune baracche.

Sul posto sono state inviate squadre dei vigili del fuoco di Firenze e di Prato, oltre a personale AIB della Regione Toscana. Tuttavia, per le difficoltà incontrate, per effettuare lo spegnimento è stato richiesto l'intervento dell’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, che ha effettuato circa 30 sganci.

A causa della presenza dei fumi, la circolazione sulle strade nelle vicinanze dell'incendio è stata sospesa temporaneamente.

