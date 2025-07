Schianto nella notte a Castiglione della Pescaia: gravi due ragazzi

È accaduto tutto in pochi secondi, nel cuore della notte. Un violentissimo incidente stradale ha sconvolto la quiete della costa maremmana poco dopo le 3 del mattino del 20 luglio, lungo la strada provinciale 158, in direzione Marina di Grosseto.

Coinvolte due automobili e cinque persone, tutte rimaste ferite. Le condizioni più critiche riguardano un 20enne e un 21enne, soccorsi in codice rosso e trasportati d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena. Meno gravi, ma comunque bisognosi di cure immediate, altri tre giovani di 26 anni, portati in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora in fase di verifica, l’auto su cui viaggiavano i due giovani feriti più gravemente avrebbe perso il controllo durante un sorpasso, andando a urtare l’altro veicolo. L’impatto avrebbe causato il ribaltamento dell’auto, che – stando alle testimonianze – si sarebbe cappottata più volte prima di arrestarsi.

Sul luogo del sinistro si è mobilitato un imponente dispiegamento di mezzi di emergenza: presenti le ambulanze della Croce Rossa di Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia, l’India Cri, l’alfa mike di Grosseto, le squadre Blsd della Misericordia e Cri di Grosseto, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e avviare i primi rilievi.

Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è già conosciuto per la sua pericolosità, in particolare nelle ore notturne, e in passato è stato teatro di altri gravi incidenti.

Le indagini sono affidate alle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità. Intanto, la comunità locale resta col fiato sospeso per le condizioni dei due giovani, ancora ricoverati in prognosi riservata.