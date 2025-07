Scippa un passante e tenta la fuga: arrestato 32enne a Prato

Ha scelto la notte per agire, forse sperando nell’oscurità e nella solitudine delle strade. Ma per un 32enne gambiano, il colpo è finito in manette. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Iolo dopo aver strappato il borsello a un passante in via del Molinuzzo.

È successo tutto in pochi istanti nella notte del 12 luglio: il 32enne ha avvicinato la vittima e, con un gesto fulmineo, ha afferrato il borsello, fuggendo subito a piedi. Ma la sua corsa è durata poco. Proprio in quel momento, una pattuglia dei carabinieri stava transitando nella zona per i consueti controlli preventivi. I militari, accortisi della scena, si sono lanciati all’inseguimento e lo hanno bloccato a breve distanza, arrestandolo in flagranza di reato.

Il bottino è stato interamente recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’episodio si inserisce in un più ampio piano di controlli disposti dalla Compagnia dei carabinieri di Prato per contrastare reati contro il patrimonio e il fenomeno dello spaccio, in un’ottica di maggiore sicurezza urbana.

A seguito dell'arresto, su richiesta della Procura della Repubblica di Prato, il G.I.P. del Tribunale ha convalidato il fermo, disponendo per il 32enne la misura cautelare della custodia in carcere.

Un intervento tempestivo, che ha permesso di fermare il responsabile e restituire un senso di sicurezza ai cittadini, soprattutto in un periodo in cui la percezione del degrado urbano è particolarmente sentita.