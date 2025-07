‘Vinci città museo’, nuovo bando per la ricerca di residenze artistiche

Mentre è ancora aperto il bando “Vinci città museo”, con il quale il Comune vuole individuare sette opere d’arte di altrettanti artisti (e che scade il prossimo giovedì 24 luglio), viene indetto un altro bando parallelo con il quale l’amministrazione intende acquisire la manifestazione di interesse di quelle strutture ricettive del territorio comunale che vogliano ospitare gli artisti ammessi.

C’è tempo infatti fino al 31 luglio perché i titolari di agriturismi, hotel, bed and breakfast o di qualsiasi altra struttura ricettiva possano rendersi disponibili a ospitare gli artisti che parteciperanno a “Vinci città museo”. In base a questo bando potranno infatti offrire un soggiorno di sette giorni, anche non continuativi, nel periodo che va dall’1 settembre 2025 al 16 maggio 2026.

Secondo quanto riportato dal bando, le strutture dovranno essere in grado di fornire agli artisti vincitori un trattamento di pernottamento e colazione, quest’ultima erogabile anche tramite un buono spendibile in esercizi commerciali esterni.

“Sul nostro territorio negli ultimi anni sono aumentate in modo considerevole le strutture ricettive – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Per noi sono servizi di ospitalità importanti, che attraverso questo bando possono diventare protagonisti del progetto che permetterà a Vinci di creare un percorso artistico per valorizzare l'arte.

Ospitando gli artisti permetteranno di creare un legame tra chi realizzerà le opere e la nostra comunità. Un progetto che sono convinto rappresenterà un valore in termini culturali e sociali per la nostra città”.

La scadenza per la presentazione delle richieste per la manifestazione di interesse è fissata per le 12 di giovedì 31 luglio 2025.

Chi fosse interessato deve far pervenire la propria documentazione via pec, all’indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it

Sul sito del Comune di Vinci è possibile trovare l’avviso e il modulo di domanda, oltre a tutti i dettagli del bando e le modalità di partecipazione.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

