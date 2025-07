A Montaione torna il Festival della Musica Suonata

Giunge al sedicesimo anno il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale.

La manifestazione è divenuta ormai uno degli eventi di punta del fitto cartellone dell’Estate Montaionese. Per quest’anno, nel cuore del centro storico di Montaione quattro sere di spettacoli musicali di grande interesse culturale e di alto profilo qualitativo. Tutti gli spettacoli si terranno nella suggestiva e raccolta cornice di Piazza Branchi, nel centro storico di Montaione, uno dei borghi più belli d’Italia.

Si inizia il 5 agosto con il concerto dei Last Minute Dirty Band, storica band fiorentina capitanata dal cantante Marco Bello, che propone uno show elegante e al contempo coinvolgente ispirato al rhythm & blues, rock & roll e pop degli anni '50 e '60. Il sound caratterizzato da uno stile old school autentico e ricercato, una performance energica e spontanea, l'attenzione alla strumentazione ed al look contribuiscono a creare nei concerti un impatto sonoro e visivo d'altri tempi.

Il concerto del 12 agosto, sarà all’insegna della musica popolare e d’autore e vedrà in scena il nuovo trio della cantante Giuditta Scorcelletti con Ettore Bonafè alle percussioni e Andrea Beninanti al violoncello. Il progetto nasce dalla elaborazione di brani originali , ma si apre alla sperimentazione su un repertorio popolare e antico, oltre che cantautorale, attraverso una ricerca espressiva che si costruisce sulla spontaneità dei modelli appartenenti alla nostra tradizione.

Il concerto del 19 agosto, vedrà protagonista il progetto internazionale di musica irlandese Willos’. Il sestetto, costituito da musicisti toscani e irlandesi, propone uno spettacolo coinvolgente e brillante, costituito da un repertorio di musiche folk irlandesi tradizionali e originali, eseguite con le sonorità e gli strumenti tipici del genere: violino, flauti, bouzouki, bodhràn, cornamusa, chitarra.

Il Festival si concluderà il 26 agosto con il concerto tributo a Giorgio Gaber intitolato Una razza in estinzione, apprezzato e valutato dalla critica come l’omaggio più fedele all’originale, realizzato dal quartetto di giovani e preparatissimi musicisti grossetani capitanati da Claudio Bube Iannuzzi, apprezzato interprete e studioso dell’opera del grande cantautore e uomo di teatro Gaber. Con i suoi monologhi e le sue canzoni, Gaber ha sempre affrontato temi sociali, politici, spesso in modo ironico, con lo scopo di far riflettere gli spettatori e di smascherare l’ipocrisia e le piccolezze umane. Oltre ai monologhi più famosi come “La democrazia”, “Gli americani”, “Qualcuno era comunista” e altri, in scaletta sono presenti anche i primi brani iconici come “La ballata del Cerutti”, “La strada”, “La libertà”, “Destra – Sinistra”, “Io se fossi Dio”, “Lo shampoo” e tanti altri.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con inizio alle 21:30.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Ufficio stampa