A1, chiuse per lavori Firenze Scandicci e Villa Costanza

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della galleria "Casellina", dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;

in uscita per chi proviene da Bologna: percorrere la R65 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto in direzione di Firenze;

-sarà chiusa l'area di parcheggio "Villa Costanza ovest", in direzione di Roma.

In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio, potrà regolarmente entrare in direzione Roma.

Fonte: Ufficio stampa