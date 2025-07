Al via le iscrizioni al corso di laurea triennale UniSi "Tecnologie per l'Ambiente, Costruzioni e Territorio"

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Laurea triennale ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT) dell’Università degli Studi di Siena.

Le attività didattiche si tengono in presenza a San Giovanni Valdarno (AR) presso il Centro di GeoTecnologie CGT; alcune lezioni a carattere teorico possono essere seguite anche in teledidattica sincrona da Grosseto, nella sede della Fondazione Polo Universitario Grossetano. Le attività di laboratorio si svolgono esclusivamente in presenza a San Giovanni Valdarno. Il CGT è un campus universitario che dispone di 27 appartamenti a prezzo agevolato per gli iscritti ai corsi (https://geotecnologie.unisi.it/il-collegio/).

La domanda di ammissione può essere effettuata online entro il 31 luglio (ore 10) sul portale Segreteria online dell’Università di Siena (segreteriaonline.unisi.it).

Sono disponibili 25 posti. L’ammissione al corso sarà consentita, fino ad esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste presentate.

Sono previste numerose attività di laboratorio e di tirocinio che consentiranno ai laureati di acquisire competenze pratiche utili per la professione. Alla fine del percorso di studi, infatti, oltre alla Laurea, gli studenti ottengono anche l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato. Il corso intende preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, nel monitoraggio territoriale e ambientale, in grado di gestire specifiche attività tecnico-professionali inerenti alla gestione dell’ambiente e del territorio. Il percorso di studi fornisce gli strumenti che favoriscono la transizione dai sistemi di progettazione, costruzione e monitoraggio tradizionali a quelli digitali basati sull’implementazione di moderne tecnologie geomatiche (GIS, Remote Sensing, Laser Scanning, BIM).

Le prospettive occupazionali sono legate ad attività libero-professionali, al ruolo di dipendenti per incarichi tecnici in società di ingegneria, in studi legali o economico-commerciali, in imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare ed in enti di diritto pubblico per la gestione ed il controllo del territorio. Sono inoltre possibili prospettive occupazionali come dipendenti nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Fonte: Università di Siena

