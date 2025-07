Alia Plures e Istituto Universitario Europeo insieme per sostenibilità e l’economia circolare

Unire competenze, strumenti e visioni per promuovere concretamente la sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo del nuovo protocollo d’intesa firmato da Alia Plures, società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nell’area Toscana Centro, e l’Istituto Universitario Europeo (EUI), università europea con sede a Fiesole, punto di riferimento per la formazione e la ricerca accademica europea.

L’accordo, della durata quinquennale e rinnovabile, stabilisce un quadro di collaborazione finalizzato alla realizzazione di attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e promozione dell’economia circolare rivolte ai dipendenti, alla comunità universitaria e agli stakeholder delle due organizzazioni. Le iniziative saranno svolte a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti interni dell’EUI.

«Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel costruire alleanze strategiche per diffondere la cultura della sostenibilità – ha dichiarato Giuseppe Meduri, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Alia Plures –. Lavorare con realtà internazionali come l’EUI ci permette di amplificare l’efficacia delle nostre azioni e di sperimentare buone pratiche replicabili in altri contesti».

«La firma del protocollo di intesa con Alia rappresenta un passo significativo che testimonia il crescente impegno dell’EUI verso la promozione di pratiche sostenibili – ha commentato Laura Bechi, Sustainability Management Coordinator EUI –. Questa collaborazione si conferma come un'importante opportunità per unire competenze e risorse al fine di sviluppare soluzioni innovative nel campo della sostenibilità ambientale, rafforzando al contempo il ruolo dell’EUI come attore responsabile e attento alle sfide della transizione ecologica».

Tra le azioni previste: la realizzazione di materiali informativi digitali con QR code, brochure e mini-guide in più lingue sulla raccolta differenziata, eventi di animazione ambientale e l’uso di strumenti digitali per la comunicazione interna, come contenuti per i monitor dell’Istituto. I materiali saranno prodotti anche in co-branding e diffusi attraverso i canali social, online e offline. Particolare attenzione sarà dedicata alla dimensione multiculturale della comunità accademica dell’EUI, con l’obiettivo di garantire accessibilità e inclusività linguistica, promuovendo comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti.

L’intesa si inserisce in un percorso più ampio portato avanti da Alia Plures per coinvolgere aziende, istituzioni ed enti nella costruzione di una rete di attori attivi per la transizione ecologica, valorizzando l’economia circolare e la cura del territorio. Il protocollo rappresenta un primo passo verso l’elaborazione di progetti congiunti a lungo termine, in grado di coniugare educazione, innovazione e sostenibilità e di estendere l’impatto ambientale positivo ben oltre i confini dell’accordo.

Fonte: Alia Servizi Ambientali