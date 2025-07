All'oasi di Arnovecchio di Empoli i gheppi tornano in natura: liberazione pubblica

Anche quest’anno è in programma nell’area naturale protetta di Arnovecchio, oasi di verde e di tranquillità a due passi dal centro di Empoli, una liberazione pubblica di rapaci diurni. L’accesso è libero, non serve la prenotazione. Si tratta di animali provenienti dal Cetras - Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli - che ha come fine il recupero, la cura, la riabilitazione e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà, in particolare i rapaci.

Nella mattinata di domenica 3 agosto 2025, alle 8.30, verranno liberati alcuni esemplari di rapaci diurni come il gheppio: un'occasione unica per osservare dal vivo questi affascinanti rapaci e assistere al momento emozionante del ritorno in natura.

“Prendersi cura, salvare e tutelare gli animali in difficoltà in questo caso i volatili come i rapaci diurni e notturni. Questo è il lavoro encomiabile svolto dalle volontarie e dai volontari del nostro Cetras che ringrazio, come Legambiente che gestisce un angolo di città spettacolare, incontaminato a due passi dal centro cittadino – ha sottolineato l’assessora alla tutela degli animali del Comune di Empoli, Laura Mannucci -. Arnovecchio ospiterà uno degli eventi più belli – e ne vengono fatti molti in questa oasi naturale protetta – domenica 3 agosto: una liberazione pubblica di alcuni esemplari di gheppi salvati dal personale volontario del Cetras. Un'occasione per ammirare l'oasi e godere di uno spettacolo unico”.

Il gheppio è un falco di piccole dimensioni abbastanza diffuso nelle nostre campagne, che si può spesso osservare mentre caccia le sue prede da un posatoio o fermo a mezz’aria nella caratteristica posizione dello “spirito santo”.

Si consiglia, per chi può, di raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi; fortemente consigliati binocolo e repellente per zanzare.

Come detto l’evento è pubblico e libero, sarebbe molto gradito un contributo al Cetras a sostegno delle attività svolte quotidianamente dai volontari del centro.

Per informazioni contattare direttamente Legambiente Empolese-Valdelsa, che gestisce l’area per conto del Comune di Empoli, tramite l’indirizzo email oasidiarnovecchio@gmail.com , oppure consultare il sito web www.naturaintoscana.it

DESCRIZIONE - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche. Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Nei mesi di luglio e agosto l’area di Arnovecchio rimane sempre aperta al pubblico di domenica dalle 9 alle 12.

