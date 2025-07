Atti osceni in un parco a Prato: 7 denunce e sanzioni per 70mila euro

Sette persone sono state denunciate e sanzionate per atti osceni in luogo pubblico nei giardini di via Caduti sul lavoro a Prato. L’area veniva utilizzata come luogo di incontro e scambio, in modo del tutto inappropriato rispetto alla sua destinazione pubblica.

L’intervento è stato effettuato dalla polizia municipale tra il pomeriggio di giovedì e la serata di sabato scorsi, a seguito di esposti e segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per il degrado dell’area. Gli agenti hanno sorpreso sul posto sette persone, nei confronti delle quali sono stati emessi verbali da 10.000 euro ciascuno, per un totale di 70.000 euro.

