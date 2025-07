Auto in fiamme a Ponsacco, occupanti in salvo

Paura nella serata di oggi in Via delle Colline per Legoli, nel comune di Ponsacco, dove intorno alle ore 20:45 un’autovettura ha preso fuoco durante la marcia.

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente dal vano motore, ma fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti ad accorgersene in tempo e ad abbandonare l’abitacolo prima che venisse completamente avvolto dal rogo. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale dei Vigili del Fuoco del comando di Pisa, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche i Carabinieri, a cui sono affidati i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto e le cause dell’incendio.

