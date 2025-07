Un bambino di circa 3 anni è caduto dal balcone di un’abitazione al primo piano a Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, poco dopo le 18:30 del 21 luglio. Trasportato in elicottero all’ospedale Meyer di Firenze, è in gravi condizioni. Al momento dell’incidente era in casa con i genitori. L’intervento dei soccorsi è stato rapido, con automedica, ambulanza ed elisoccorso. I carabinieri stanno accertando la dinamica dell’accaduto.

