Cade pallo della luce a Firenze e colpisce una donna, in codice rosso a Careggi

Paura questa mattina in piazza Primo Maggio, nel quartiere Brozzi, dove un palo della luce si è improvvisamente abbattuto colpendo alla testa una donna di 46 anni, che si trovava nei pressi della scuola primaria Duca D’Aosta. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi con un trauma cranico, ma secondo quanto riferito sarebbe cosciente e fuori pericolo.

Secondo una nota del Comune di Firenze, il palo era già stato danneggiato lo scorso venerdì 18 luglio da un veicolo di Alia, l’azienda di servizi ambientali. La dinamica è stata ricostruita grazie alle immagini della videosorveglianza presenti nella piazza. Sono in corso accertamenti tecnici per stabilire se quell’urto abbia effettivamente compromesso la stabilità del palo e causato il crollo odierno.

Sull’episodio è intervenuto con dure parole il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Guglielmo Mossuto, definendo quanto accaduto un fatto “gravissimo” e parlando di “degrado urbano e malagestione da parte della Giunta Pd. Non bastavano alberi e rami a cadere ora dobbiamo temere anche i pali della luce. Serve subito un monitoraggio generale sull’illuminazione pubblica in città”.

A stretto giro è arrivata la replica del capogruppo Pd Luca Milani, che ha accusato Mossuto di “strumentalizzare qualsiasi fatto per visibilità” e ha invitato a evitare polemiche politiche su episodi così delicati, esprimendo vicinanza alla donna ferita.

