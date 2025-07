Camion si ribalta sulla SP44 tra San Miniato e Santa Croce, strada chiusa

Incidente nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 64, nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno. Intorno alle 15:34, un camion si è ribaltato occupando parte della sede stradale e causando la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha provveduto ad estrarre il conducente rimasto ferito all’interno dell’abitacolo. L’uomo, 48 anni, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Il 48enne avrebbe riportato traumi su tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per le complesse operazioni di recupero del mezzo pesante, è stato necessario l’intervento dell’autogru proveniente dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Pisa. I pompieri stanno attualmente operando per la messa in sicurezza dell’area, mentre le Forze dell’Ordine presidiano la zona e stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La strada rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Disagi alla viabilità locale, con deviazioni in atto. Da quanto appreso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

