Clown e magie, ai giardini di Santa Croce lo spettacolo per famiglie "Gunteria Soup"

Mercoledì 23 luglio ultimo appuntamento di Che estate ragazzi!, rassegna teatrale dedicata a grandi e piccini organizzata dal Comune di Santa Croce sull’Arno, con la collaborazione di varie associazioni del territorio e di Giallo Mare Minimal Teatro.

Ai giardini sull’Arno di Santa Croce mercoledì alle 18 in programma Gunteria Soup di Art Klamauk. Si tratta di uno spettacolo clownesco, dove parlano le gag, la manipolazione d’oggetti, il mimo, il clown e la magia comica. Nelle sue mani qualsiasi cosa prende vita, non sarà facile districarsi tra utensili da cucina, carta hygenica, sedie improbabili e accadimenti assurdi, tutto diventa parte di uno stralunato paese delle meraviglie. Sarà servita per voi, il piatto della casa… Gunteria soup, un racconto comico e poetico che utilizza il linguaggio espressivo del teatro di strada, tutto in continua complicità con il pubblico.

Gli spettacoli iniziano alle 18, sono adatti a bambini dai 3 ai 10 anni e sono ad ingresso agli spettacoli è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it, oppure Biblioteca comunale 057130642 – 0571389850 biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa