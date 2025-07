Convocato il Consiglio comunale di Cerreto Guidi: l'ordine del giorno

È convocato per Venerdì 25 luglio alle ore 17,30, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. La seduta, visto il numero di argomenti, sarà sospesa indicativamente alle ore 20,00 per riprendere dalle ore 21,00. Sono venti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Documento unico di programmazione 2026-2028: presentazione al Consiglio comunale;

3. Approvazione del Regolamento zonale per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia zona Empolese Valdelsa, in attuazione del Regolamento regionale 30 luglio N.417/R;

4. Approvazione della convenzione e del Regolamento di funzionamento del sistema museale diffuso Empolese Valdelsa (Mudev) per il periodo dal 2025 al 2030;

5. Ratifica deliberazione della Giunta comunale N.128 del 26/05/2025 avente a oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027, al DUP 2025/2027 ed alla nota integrativa 2025/2027”;

6. Ratifica deliberazione della Giunta comunale N.139 del 23/06/2025, avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027, al DUP 2025/2027 ed alla nota integrativa 2025/2027”;

7. Ratifica deliberazione G.C. N.159 del 15/07/2025, avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027, al DUP 2025/2027 ed alla nota integrativa 2025 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2024”;

8. Autorizzazione alla vendita mediante trattativa diretta, di una porzione di terreno comunale;

9. Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027: primo aggiornamento;

10. Assestamento di bilancio di salvaguardia equilibri di bilancio2025 –Ricognizione sui programmi e verifica;

11. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi sull’utilizzo dell’immobile ex asilo nella frazione di Bassa;

12. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi sulla destinazione d’uso dei seguenti immobili: Museo della Memoria Locale (Mumeloc), ex biblioteca comunale e il primo piano della ex scuola Santi Saccenti;

13. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi sulla cassa d’espansione sul Rio di Filicaia;

14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare L’è tutto da Rifare sulla istituzione di una commissione consiliare speciale sul rischio idraulico, trasparenza sugli atti e attivazione di un tavolo tecnico interistituzionale;

15. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare L’è tutto da Rifare sulla sostituzione a settembre del Dirigente dell’Area 2 (tecnica), impatto del decreto PA sulle finanze comunali e aggiornamenti sul piano delle assunzioni;

16. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare L’è tutto da Rifare su autorizzazione nuovi impianti vitivinicoli e abbattimenti alberi nel comune di Cerreto Guidi dall’anno 2014 ad oggi;

17. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare L’è tutto da rifare riguardo l’incontro con l’assessore regionale alla Protezione civile e alle richieste di fondi;

18. Mozione presentata dal Gruppo consiliare L’è tutto da rifare per la pubblicazione online delle registrazioni audio del Consiglio comunale;

19. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Partito Comunista Italiano sul canone parcheggi a raso;

20. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Partito Comunista Italiano sul conflitto israelo-palestinese.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

