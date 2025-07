Cordone a Donnini: "Perché non risponde sulla tenenza dei carabinieri?"

"Francamente rimaniamo perplessi ad ascoltare un'intervista a Emma Donnini (Sindaco di Fucecchio), la quale in merito ad una convenzione stipulata tra il Comune di Fucecchio e l'Associazione Nazionale Carabinieri, ha dichiarato che il territorio della città da lei governata è un territorio ampio e complesso e c'è bisogno di Sicurezza. Perché rimaniamo perplessi, perché il Sindaco Donnini dice quello che andiamo dicendo da anni ma allo stesso tempo, ai numerosi solleciti da noi rivolti all'Istituzione che lei rappresenta per sapere che fine ha fatto il progetto della Tenenza dei Carabinieri, l'ultimo dei quali scaturito da un'apposita manifestazione da noi organizzata lo scorso mercoledì 16 luglio corrente anno a Fucecchio, non risponde"? Così si esprime Marco Cordone (Segretario Comunale di Fucecchio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Salvini Premier) che continua:"Allo stato attuale, alla luce di quanto emerso dalla nostra continua azione sul territorio (di opposizione costruttiva), il progetto della Tenenza dei Carabinieri è stato abbandonato dall'Amministrazione Comunale e comunque se l'organo preposto non risponde alle nostre richieste che sono richieste fatte anche su sollecitazione di numerosi cittadini, non va bene perché non siamo un soggetto politico venuto con la piena dell'Arno ma siamo una realtà nazionale e locale che ascolta la gente 365 giorni l'anno. Attendiamo che Il Sindaco ci dia delle risposte altrimenti come stiamo osservando, confermeremo le forti contraddizioni sul suo operato. Ci teniamo a precisare che non ragioniamo di pancia".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa