Si toglie la vita giovane detenuto in carcere a Massa

Un giovane detenuto si è tolto la vita all'interno del carcere di Massa. I fatti sono avvenuti nel fine settimana. A compiere il gesto è stato un 26enne di origini tunisine, dietro le sbarre da pochi giorni: era ai domiciliari da un anno, la misura era stata revocata e il giovane era stato portato nella struttura di via Pellegrini.

A confermare il suicidio è Uilpa penitenziaria, secondo cui il 26enne aveva provato a togliersi la vita anche il giorno prima ma era stato bloccato da un compagno.

Il segretario regionale in Toscana della Uilpa polizia penitenziaria Eleuterio Grieco evidenzia come l'istituto di Massa, "a fronte di una capienza di 176 detenuti ne ospita attualmente 272 e che celle da due posti attualmente risultano occupate da tre detenuti". Inoltre chiede al provveditore regionale per le carceri di "ridisegnare i circuiti penitenziari, poichè sembra siano saltati del tutto", spiegando che "non possono essere destinate a un istituto come quello di Massa, casa di reclusione per chi ha condanne definitive lunghe, persone come il detenuto suicida che era da attenzionare col sistema psichiatrico".

Notizie correlate