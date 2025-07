Diede fuoco alla camera della ex, in carcere 53enne

Nella mattinata dello scorso 16 luglio, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni alla Vena hanno arrestato un 53enne, in esecuzione di un'ordinanza di revoca del decreto di sospensione e ripristino dell'ordine di carcerazione, emessa il 9 luglio 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.

L’uomo dovrà scontare una pena di un anno di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I fatti risalgono al 27 luglio 2020 a Cascina, quando, dopo una lite con la fidanzata e in stato di alterazione alcolica, l'uomo si era introdotto nell'abitazione della donna utilizzando le chiavi ancora in suo possesso e aveva incendiato il letto. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, i danni furono limitati alla sola camera da letto.

Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

