Due concerti gratuiti con Il Contrappunto a Empoli e Vinci

Due tappe, due atmosfere, un’unica anima: quella musicale dell’associazione Il Contrappunto, che anche questa settimana propone concerti a ingresso gratuito, capaci di unire generazioni e stili, dal jazz frizzante allo splendore della musica classica.

Si parte mercoledì 23 luglio da Cascine, frazione di Empoli, dove alle 21.15 nel parco di via Meucci arriva l’energia travolgente dell’Andrea Vincenti Swingtet: Andrea Vincenti (voce), Vieri Sturlini (chitarra), Michele Staino (contrabbasso) e Renato Cantini (tromba) sono pronti a trascinare il pubblico in una serata di ritmo e leggerezza, tra contrabbassi forsennati, corde tese, fiati brillanti e swing a volontà.

Il concerto rientra nel cartellone di “Uno spettacolo d’estate – Empoli 2025”, promosso dal Comune di Empoli, all’interno della rassegna “Musica nelle frazioni”, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Il Cuore si scioglie e della Città Metropolitana di Firenze.

“Musica nelle frazioni” proseguirà mercoledì 30 alla chiesa di S. Pietro a Riottoli con Alessandro Licostini (clarinetto) e il Quartetto Il Contrappunto.

Gran finale il 6 agosto al Garden Pallets al circolo Arci Villanuova con i Flanella for Folks.

Ma l’appuntamento più atteso è nel weekend, nella città del Genio. Sabato 26 luglio, in occasione della Fiera di Vinci, il Centro Espositivo Leo Lev di via Roma apre le sue porte al pubblico per un momento musicale all’insegna della gran classica.

Alle 21.15 nell’ambito di “Note nel borgo” - un viaggio dal sapore medievale tra storia, cultura e musica - si terrà il concerto gratuito del Trio Marné.

Il trio composto da Neri Nencini (violino), Martina Bellesi (violoncello) e Mariangelica Giannetta (pianoforte) proporrà un repertorio classico d’eccellenza con opere di W.A Mozart e J.Brahms. Una performance elegante, raffinata, che unisce tecnica impeccabile e sensibilità interpretativa per immergere il pubblico nelle melodie senza tempo dei grandi maestri della musica classica.

Programma della serata

• W. A. Mozart, Trio n. 7 in sol maggiore KV 564

• J. Brahms, Trio in si maggiore op. 8

Un appuntamento da non perdere per chi ama la grande musica, reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Vinci, con il supporto del Ministero della Cultura e della Città Metropolitana di Firenze.

Tutte le informazioni su concerti e attività de Il Contrappunto sono disponibili sul sito web dell’associazione www.associazioneilcontrappunto.com.

Per maggiori dettagli è possibile contattare il 353 4799903.

