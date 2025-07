Due toscani nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi. Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025–2030. A seguito dello scrutinio, è risultata eletta la lista “Geologi uniti - Progettare il futuro insieme” che ha ottenuto la maggioranza dei consensi da parte della comunità professionale.

Della lista facevano parte anche Riccardo Martelli, ex presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e membro del Consiglio della Società Geologia italiana e del Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico della Regione Toscana. Eletto con lui Eros Aiello che, tra gli altri, riveste incarichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come componente della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi - Sezione III Rischio Idrogeologico -Dipartimento della Protezione Civile, all’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo - di Firenze di cui è membro del Consiglio di Amministrazione per la Ricerca, in rappresentanza del Ministro dell'Agricoltura; all’European Federation of Geologist, dove è membro del Panel in rappresentanza del CNG come esperto in Geotecnica e Geoingegneria.

«Le mie congratulazioni a Riccardo Martelli ed Eros Aiello per l’incarico nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi - dichiara Marcello Brugioni presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana -. Auguro loro buon lavoro: con le loro competenze e la loro esperienza sono sicuro che, come per la Toscana, porteranno un contributo fondamentale anche a livello nazionale».

Il nuovo Consiglio si insedierà ufficialmente nel mese di settembre 2025, avviando l’attività istituzionale che guiderà la categoria professionale fino al termine del mandato, previsto per il 2030.

Fonte: Ufficio Stampa