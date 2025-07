Eugenio Giani alla Festa de l'Unità a Fucecchio

Due nuovi appuntamenti in settimana alla Festa de l'Unità a Fucecchio. Si parte martedì 22 luglio con "Diritto alla casa: progetti locali e limiti della politiche nazionali" con Sandro Piccini, presidente Publicasa Spa, e Emiliano Lazzeretti, assessore alle politiche sociali a Fucecchio.

Mercoledì 23 luglio è tempo invece di Eugenio Giani. Il presidente della Regione sarà a Fucecchio per un dialogo con la sindaca Emma Donnini su "La Toscana che verrà". Gli eventi saranno alla festa in via di Fucecchiello a Fucecchio nella zona del palazzetto.