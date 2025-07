Firenze per la Palestina contro Carrai: chiesto incontro col Meyer

Firenze per la Palestina domenica 20 luglio ha inviato la seguente lettera aperta al Direttore Generale dell' Ospedale Pediatrico Meyer Azienda Ospedaliera Universitaria Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Buongiorno,

la presente per chiedere un appuntamento presso i vostri uffici con il Direttore Generale dell’Ospedale Pediatrico Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dott Paolo Morello Marchese: l'incontro richiesto ha come oggetto la Presidenza della Fondazione Meyer.

Dopo mesi di campagne, presidi, raccolta firme e una lettera aperta indirizzata al Governatore della Regione Toscana Giani, per contestare la presenza del Console di Israele come Presidente della Fondazione Meyer, negli ultimi incontri informali Giani ha tenuto a precisare che non era a lui che dovevamo rivolgere le nostre proteste, in quanto non è sua la responsabilità della nomina del Presidente della Fondazione.

Sapevamo che, tecnicamente, era il Direttore Generale dott. Morello Marchese, ad avere questa responsabilità, ma ritenevamo che la scelta fosse conseguente all'indirizzo politico indicato da chi gli aveva affidato l'attuale incarico di Direttore Generale del Meyer.

Alla luce di queste indicazioni siamo richiedere un incontro con il dott. Paolo Morello Marchese, per esporgli le nostre motivazioni riguardo alla inopportunità della presenza del Console di Israele alla presidenza della

Fondazione Meyer.

Questa Lettera Aperta è stata poi sottoscritta anche da Sanitari per Gaza Firenze, che ha comunicato la propria adesione con una mail successiva alla Direzione Generale