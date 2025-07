Giornata Nazionale della Neurologia, l'importanza della prevenzione e della cura

In occasione della Giornata Nazionale della Neurologia gli ospedali dell’Ausl Toscana Centro vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sulla importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura delle malattie neurologiche che ogni anno colpiscono tante persone.

"Le malattie neurologiche come l'Alzheimer, Parkinson, epilessia, l’ictus, la sclerosi multipla, le malattie neuromuscolari e tante altre, rappresentano una grande sfida quotidiana per il SSN" afferma il dottor Pasquale Palumbo, direttore della SOC Neurologia di Prato e Direttore Dipartimento Medicina Specialistica. "Informare la popolazione è importante al fine di far capire quanto sia determinante la diagnosi immediata per migliorare la qualità della vita del paziente e della famiglia”, aggiunge il dottor Leonello Guidi, Direttore dell'Area delle Neuroscienze della AUSL Toscana Centro. “E’ per questo obiettivo che tutte le neurologie hanno costruito negli anni una modalità di collaborazione e coordinamento che permette di gestire, curare e riconoscere in tempo le varie patologie neurologiche, prima che queste possono svilupparsi oltre modo”, sottolineano i dottori Gino Volpi e Massimo Cincotta direttori rispettivamente delle SOC Neurologia di Pistoia e di Firenze.