Giubileo, Sebach protagonista agli eventi 2025

Oltre 6000 bagni mobili installati - di cui solo 5000 per la Giornata Mondiale della Gioventù che inizierà il 28 luglio - 2500 lavamani, cinquecento docce, numerosi monoblocchi e decine di uomini e mezzi impegnati. Sono questi alcuni dei numeri che Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, ha messo in campo per gestire il grande afflusso di pellegrini che in questi mesi stanno affollando Roma per il Giubileo 2025. Un evento che non rappresenta una novità per Sebach: anche nel 2000, infatti, l’azienda si occupò della gestione dei servizi sanitari per il Giubileo nella Capitale.

Dalla fornitura di servizi per alcuni tra i più importanti appuntamenti del Giubileo 2025, passando dal funerale di Papa Francesco, fino alla nomina di Leone XIV, Sebach si conferma un punto di riferimento nella gestione delle manifestazioni di grande portata come quella che sta interessando Roma quest’anno. L’azienda è ora pronta per l’appuntamento più importante tra gli eventi giubilari: la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dal 28 luglio al 3 agosto – con la manifestazione che negli ultimi due giorni si sposterà a Tor Vergata - dove si attendono da uno a due milioni di giovani fedeli. Per l’evento Sebach ha predisposto uno schieramento di circa 5000 bagni e, ancora, docce, lavabi e una task force di pronto intervento che andrà a supportare le esigenze di tutti i partecipanti. Un lavoro di oltre due anni, che ha coinvolto l’intero team dell’azienda e tutti i concessionari del Lazio, nella pianificazione, logistica, gestione, organizzazione e manutenzione dell’intera gamma di bagni installati in città.

Inoltre, per questa occasione, Sebach ha sviluppato un progetto di comunicazione con una campagna social realizzata ad hoc. L’attività ha un obiettivo ben definito: raccontare il lavoro che l’azienda porta avanti ogni giorno, comunicando il brand e i suoi valori in modo creativo ed originale. Sebach ha infatti coinvolto due content creator per narrare questa storica collaborazione con il Giubileo: gli esploratori sostenibili del profilo Bagaglio Leggero e Gian Marco D’Eusebi, in arte “Azzykky”, grande esperto di Roma e della sua storia. Un progetto che unisce sostenibilità, viaggio, cultura e ovviamente una buona dose di ironia, da seguire ovviamente sui canali social di Sebach.

Fonte: Ufficio stampa

