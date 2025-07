Il Teatro Comico arriva in piazza del Popolo: tre spettacoli delle compagnie amatoriali

Il 24 luglio in piazza del Popolo prende il via la 23esima edizione della rassegna amatoriale 'Intesa Teatro' dedicata al Teatro Comico. Gli spettacoli gratuiti, si svolgeranno dal 24 al 26 in piazza del Popolo, tre appuntamenti fatti di commedie e sketch.

Nata nel 2002, all’interno del progetto IntesaTeatro Amatoriale con la direzione artistica dell’associazione Four Red Roses, la rassegna giunge quest’anno alla sua ventitreesima edizione, con una solo battuta di arresto, quella del 2020 dovuto all’emergenza Covid.

Come nelle edizioni passate, l’offerta proposta è quella di un teatro divertente, che sa intrattenere il pubblico senza mai scadere nella volgarità.

Gli spettacoli, a ingresso gratuito, sono un’occasione unica per godere di tre serate di risate e puro divertimento, grazie alla partecipazione di talentuosi attori amatoriali che porteranno in scena esilaranti commedie e sketch irresistibili, e per vivere insieme momenti di spensieratezza e condivisione, valorizzando il talento locale e riscoprendo il piacere del teatro all’aperto. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,15

“Il teatro amatoriale – dice l'assessore alla cultura Simone Balsanti - è un teatro fatto di volontariato, e animato da una grande passione. Spesso in Italia, le compagnie amatoriali hanno poco da invidiare a quellE professionali, come spesso osservano i critici. Questo ci dà l'indizio del livello e dell'importanza che il teatro amatoriale ha raggiunto nel nostro paese.

L'appuntamento di Santa Croce con le 3 serate dedicate alla commedia e quindi anche alla comicità del teatro, dimostrano che queste compagnie sono fatte di persone recitativamente formate e capaci di reggere un palcoscenico con professionalità, amatoriale quindi perché nessun vive di questo, ma non certo per un gap degli spettacoli che offrono rispetto al teatro professionale”.

Questo il programma delle tre serate:

Giovedì 24 Luglio - “Il gioco dei quattro cantoni” di Stefania De Ruvo.

L’Anello compagnia teatrale.

Commedia degli equivoci sul più classico degli argomenti: l’amore. Chiara e Stefano si ritrovano dopo il colloquio con il giudice per la separazione nella casa dove hanno condiviso la loro storia d’amore ed entrambi sono decisi a non lasciarne la proprietà all’ex.

Sono accompagnati dai nuovi compagni, anche se, in verità, solo Stefano ha una nuova compagna: Chantal, che sembra più interessata a ottenere l’appartamento che all’amore del compagno. Chiara invece si è fatta accompagnare da un professionista, un gigolò: Nico, al solo scopo di darsi un tono con l’ex marito. In aiuto arrivano gli amici di una vita, Giulia per Chiara e Fabrizio per Stefano. Gli schieramenti sembrano chiari, ma non lo rimarranno per molto. Complice un’improvvisa convivenza forzata, per non perdere il possesso dell’appartamento e uno sbalzo di corrente, le carte si mescolano e le coppie pure, come se stessimo giocando ai quattro cantoni.

Venerdì 25 Luglio - “Non mi dire, te l'ho detto” di Paolo Caiazzo.

Compagnia teatrale Risate e Applausi.

È la storia di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni convinto, che per aiutare il suo amico Vincenzo un po’ imbranato con le donne, gli cede la sua casa per un appuntamento galante con una donna conosciuta su facebook, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento.

L’appuntamento viene interrotto dalle visite inaspettate di un ispettore dell’ufficio adozioni, un’assistente sociale e il parroco.

Sabato 26 Luglio - “Parigi val bene una vasca” di Andrea Oldani.

Compagnia teatrale Acquainbocca.

Le bugie non sono mai una buona idea. Servono soltanto a coprire altre bugie, mescolando realtà e fantasia in un intreccio, nel quale la confusione è l’unica cosa chiara. È sull’equivoco nato da una bugia che si svolge la trama dello spettacolo. I personaggi in scena sono due sorelle con i loro mariti, due amanti, una strana coppia di ladri, un investigatore quasi privato. Poi c’è una vasca idromassaggio e un telefono che squilla, squilla, squilla....

